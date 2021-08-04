疫情趨緩，新北市搶攻疫後經濟，改造淡二漁港轉型為觀光漁港，包括設置幾米主題樂園、修護服務中心及遊艇專用碼頭，另外也與民間及漁會合資興建第三泊地，打造北台灣海洋遊艇基地。新北市長侯友宜表示，搭配未來淡江大橋完工，與淡一漁港結合，將成為國際級水上休閒中心。

新北市漁業處長張麗珍4日在市政會議報告「漁港不只是『魚』港 」專案報告指出，新北市是本島最多漁港的城市，有28處，疫情期間，除了協助媒合漁民及電商平台，推出冷凍超取服務，及提高魚市行動支付服務覆蓋率，創造零接觸通路及商機，更運用智能科技提升漁港管理效率，全面升級設備及搭配AI運算，其中富基魚市即已全面提供行動支付服務，減少接觸實體貨幣，迎接疫後新生活型態。

張麗珍說，漁業處也推動智能漁港計畫，從「智慧管理」、「節約能源」及「友善觀光」三大面向出發，其中新北翻轉漁港，淡一漁港已完成改造，可串連自行車步道，並有網紅店、理髮店、畫社。

接下來將改造淡二漁港，規畫設置幾米主題遊樂場、漁船修護服務中心、漁人碼頭BOT案等。

侯友宜指出，淡一、淡二漁港鄰近捷運站，是最有條件打造北台灣水上休閒產業的地點，整合周遭觀光休閒，包括北台灣遊艇基地、漁人碼台BOT複合式商場、情人橋、福容漁船飯店等。

侯友宜，未來將以淡江大橋為主軸，搭配淡二漁港，吸引民眾前往欣賞美麗淡水夕照，打造新北觀光遊艇休閒品牌，定要朝國際級規畫做好，吸引全世界都喜歡到台灣觀光休閒的場所。

侯友宜也說，新北也會針對漁獲經濟已不符合效益的漁港轉型，目前包括中角、永興與老梅都在轉型，還原海岸線，提供民眾與環境接觸的機會，另外草嶺漁港轉型為露天釣魚場等， 也要比照萬里蟹創造品牌化，帶動更活潑觀光休閒產業。

侯友宜表也說，在市府和全體民眾同心協力下，成功守住漁港及魚市，讓外籍漁民和魚市零確診案例，未來相關的防疫工作不會停歇，也會兼顧漁民生計及促進漁產業轉型，朝向冷凍超取、新通路及電子支付的疫後經濟型態，搭配建置智能漁港管理中心，以更好的漁港軟硬體設施及政策，讓漁民及市民朋友順利迎接疫後新生活。