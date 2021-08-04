一名外送員分享日前送餐時與客人的有趣對話，當時他因一次接下多張訂單，送餐有先後順序，卻突然收到客人的訊息說，「我可以當你的心裡第一順位嗎？」文章曝光後，不少網友直呼，「劇情簡直像在拍SWAG」。

這名外送員4日在臉書公開社團《外送員的奇聞怪事》發文，標題寫下，「外送員真是辛苦的職業，要每天陪人客蔣（講）幹話」，透過原PO曬出的對話紀錄可見，客人先傳了一句，「我好餓」，他則回覆，「我盡快」、「你第三順位」。

下一張對話紀錄中，客人突然丟出一句，「我可以當你的心裡第一個順位嗎？」並附上一個紅色愛心的表情符號，原PO則逢場作戲，幽默地回覆，「不行，我很愛我老婆的」。

外送員曬出與客人的有趣對話。（翻攝臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

文章曝光後，不少網友被幽默的對話內容逗樂，紛紛留言回應，「……這是在拍SWAG嗎」、「這種氛圍真的很棒！」、「好可愛ㄛ」、「客人是女森」、「全台最大交友平台」、「原來還能這樣玩，我也想去跑外送了」。

原PO也在留言區補充說明，這位客人是男生，他們只是鬧著玩，而實際上前往送餐時，場面非常的冷靜，原PO說，「我放好餐點之後，他默默的取餐，我也慢慢的騎走，只希望他別餓壞了。」