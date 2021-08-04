本土疫情未歇，教育部仍未開放境外生來台，暑假結束後，恐無法在新學期就學。一名來自德國的交換生，近日主動投稿到台灣的全英語媒體，強調自己非常喜歡台灣，渴望來台學習與體驗生活，但受疫情影響，申請到台大交換計畫一延再延，懇切希望我國政府開放已接種疫苗的交換生來台，如此不會增加疫情控管負擔。

瑞典籍網紅Lukas Engström近日在個人Youtube頻道談到境外生來台受限的情況，他並在影片中，引述一名來自德國柏林工業大學的碩士生 Yasemin 的全英語信件，陳述其無法順利來台就學的困境。

這封來自 Yasemin的信件，近期獲《台灣英文新聞》刊登。她在信中表示，原本2020年秋季新學期計畫到台大交換，但疫情在全球蔓延，原本希望延到今年春季來台，沒想到台灣疫情在5月大爆發，因此她申請來台交換計畫被迫得再度延後。

Yasemin 提到，好友是台德混血兒，常常向她訴說台灣生活的美好與風土民情，讓她對這塊土地滿好奇與嚮往，因此非常渴望能來到台灣。

Yasemin 認為，透過外籍生交換，特別是讓德國學生來台，除了能提升台德關係，也能讓德國人更認識台灣，甚至增加台灣的國際曝光度。如今境外生入境台灣受阻，她更是苦等來台多時，期間因此日夜關心著台灣相關新聞，也很高興台灣的疫情降溫。

Yasemin 不斷在信中強調，自己非常喜歡台灣，渴望著來台學習與體驗寶島生活，因此呼籲我方政府，對境外生政策能做出調整，開放已接種疫苗的交換生來到台灣，而她也已經施打了疫苗。

對於Yasemin的殷切期盼，Lukas Engström表示，同樣身為外國人，非常能體會她想到台灣的心情，而疫情對每個人的生活帶來重大影響，即便他持有台灣居留證，也兩年沒有回國與父母見面，希望台灣政府能對邊境管理做出彈性調整。