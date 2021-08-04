據知情人士透露，英國政府正考慮以國安潛在風險因素，阻止輝達(Nvidia)以400億美元收購安謀(Arm)。輝達表示，正與英國合作和進行監管程序。

英國競爭和市場管理局(CMA)已經於7月20日將第一階段調查報告交給英國政府。彭博最早引述相關人士說法，提交的評估報告引起英國國安影響的擔憂。而英國目前傾向於拒絕通過該收購案。另一位消息人士表示，英國可能對併購案進行更深入的調查。

英國政府在今年四月要求CMA進行調查報告，說明該交易是否違反競爭，同時要求說明第三方提出的任何的國安擔憂。

相關人士指出，目前尚未做出任何決定，英國仍可能以滿足某些特定條件要求，批准該交易案。

輝達表示，將繼續合作與英國政府的監管程序，期待他們提出問題，並解決可能存在的任何問題。

CMA發言人拒絕提出評論。

安謀目前為軟銀所擁有，而從日本公司轉變為美國公司，將如何影響英國國家安全，目前不得而知。

日前英國半導體公司Newport(NWF)同意以6300萬英鎊賣給中資背景的歐洲的安世半導體(Nexperia)，目前也接受英國政府的審查。知情人士告知CNBC，政府目前仍沒有提供任何相關審查的資訊。英國政府尚未通知NWF有關出售案正接受調查一事。

英國首相強生(Johnson)於7月7日要求國安顧問對該收購案進行了解。