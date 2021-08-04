受惠主要原料鎳價上漲帶動不鏽鋼價續大漲加上需求持續增強，不鏽鋼廠第二季獲利續揚，上半年交出好成績；不鏽鋼鋼管及板廠彰源(2030)上半年每股淨利1.44元。上游大廠唐榮(2035)上半年每股淨利達1.01元；兩家公司第二季以及上半年，都比去年同期轉盈。

不鏽鋼鋼管及板廠彰源第二季獲利2.78億元，季增約1.2倍，每股稅後淨利0.99元。上半年歸屬母公司淨利4.03億元，每股盈餘1.44元，單季及上半年獲利表現相較去年均轉虧為盈。

彰源受惠於不鏽鋼管及不鏽鋼板出貨量攀升，加上上半年國際鎳價飆漲提升不鏽鋼價格，且外銷接單暢旺，使得第二季單季獲利即超越去年全年。

展望下半年，在原物料鎳價走強、內外銷需求持續增溫下，彰源公司對市況持正向態度。法人預估第三季營運有望再優於第二季，第四季仍可力撐高檔。法人推估，今年彰源EPS將在3元之上，較去年的0.38元倍數成長。

上游大廠唐榮第二季受惠不鏽鋼價大漲，單季每股淨利達0.85元；唐榮上半年獲利3.52億元，每股稅後淨利1.01元；第二季以及上半年均比去年同期由虧轉盈。

唐榮第二季營收42.04億元，毛利率上揚至8.59%；營業淨利2.83億元；淨利2.96億元，基本每股盈餘0.85元。上半年營收72.68億元，毛利率6.73%；營業淨利3.31億元；淨利3.51億元，基本每股盈餘1.01元。