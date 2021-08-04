中和區連續兩天發生小貨車自燃。（中和分局提供）

新北市中和區本月2、3日連續發生兩部小貨車疑因疫情久未使用，疫情降級開車上路發生自燃。轄區中和警分局員警及時趕赴現場協助，幸未釀成人員傷亡。

2日上午8時30分許，積穗派出所員警在中和中山路三段執勤時，發現一部小貨車拋錨停在路中，車頭已冒出白煙，員警立即上前要求駕駛許姓男子熄火並下車，所幸火勢並未擴大。

許男表示，因為疫情關係，已一陣子沒工作，疫情降級後接到工作，馬上開車準備前往工地，開到一半發現儀表板溫度過高，還沒反應過來就冒出白煙，好險員警馬上來協助，化解危機。

3日下午5時，景安派出所對面停車格內發生火燒車，值班立即調度5名員警協助，持滅火器到場滅火，隨後消防隊趕抵將火勢完全撲滅。

小貨車駕駛李姓男子表示，從路旁停車格開出準備回新莊的裝修公司，開不到10公尺就聞到汽油味，然後車輛就冒濃煙，他就趕緊下車報案。

李男說，前陣子疫情車輛比較少使用，才開出來就遇到自燃，幸好警方跟消防隊人員馬上到場，不然整部車就燒光了。

中和分局呼籲，疫情期間車輛鮮少使用，外出時一定要先檢查車輛的五油三水，並注意車輛胎壓是否正常，事前預先檢查車輛狀況，避免耽誤行程，甚至發生危險。