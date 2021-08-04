【旅奇傳媒/記者-張語柔】京都的「正壽院」擁有風鈴之寺美名，是安排夏季京都之旅時不能錯過的超人氣景點。結合花朵與風鈴的「花風鈴」因為可愛程度爆表而在網路上掀起話題，與境內擁有數百年歷史的愛心窗戶「豬目窗」一同成為正壽院必拍亮點，光看照片就讓人少女心爆發，驚呼實在太可愛！

▲6月至7月初夏期間，由繡球花風鈴展開祭典序幕。 圖：写真AC／來源

每年夏季期間限定登場的「風鈴祭」是由大約2千個風鈴組成的祭典活動，除了漫步在境內搭建起的不同主題風鈴小徑當中，還能欣賞來自日本全國47都道府縣的特色風鈴。 過往風鈴祭大多在7月上旬登場，近年來有逐漸提早的趨勢，以2021年為例，風鈴祭從初夏就正式開幕，舉辦期間預計從6月下旬至9月中旬為止，初夏開跑的風鈴祭改為選用繡球花造型的花風鈴展開序幕，同樣讓人感受夢幻無比。

▲夏季新綠期間，豬目窗變成綠色愛心。 圖：写真AC／來源

正壽院另一處必拍亮點「豬目窗」設立在客殿內，隨著四季變遷，窗戶會展現出不同顏色的愛心窗景，無論選哪個季節到訪都有獨特魅力。「豬目」是日本古代建築裝飾的一種，形狀神似愛心，有消災祈福的意涵。正壽院的豬目窗顧名思義就是以豬目造型打造出來的窗戶，所以並非刻意做成現代拍照打卡正夯的愛心，而是百年前留下的巧合喔！

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