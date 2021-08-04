本屆奧運羽球代表隊拿下一金一銀史上最佳成績，今（4）日下午將光榮返台，政府下令空軍派出4架幻象戰機，以總統級高規格禮遇，在選手搭乘的華航CI-101班機進入我防空識別區後，一路伴飛回到桃園機場，過程並將施放熱焰彈慶祝。但對此，網友相當不滿，認為政府這次也太大小眼，郭婞淳、李智凱等人也一樣是奪牌後榮耀返台，怎麼只有羽球隊有戰機伴飛呢？

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今日發文表示，政府這次戰機伴飛的決定實在是太大小眼，儘管麟洋配、戴資穎為中華隊拿下了獎牌，但是郭婞淳、李智凱等人也為台灣摘金戴銀，為何他們都沒有這樣子的禮遇呢？

該粉專認為，要高規格迎接就應該要一視同仁，差別待遇並不會讓選手的心情比較好，政府這樣子的操作不免讓人替其他奧運選手感到難過。

該貼文引發網友討論，在底下留言表示「戰鬥機出門不用油錢的就對了」、「大概想遮掩商務艙經濟艙的爭議吧」、「沒有得到名次的選手，難道他們就不努力嗎」。