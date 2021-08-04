(16：40更新)宜蘭山區雨勢增強，宜蘭縣升級豪雨特報。盧碧颱風逐漸往台灣海峽接近，受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局發布全台16縣市豪大雨特報，今(4)日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北、南部、宜蘭、花蓮地區及南投、嘉義、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今(4)日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率。(氣象局提供)

氣象局發布大雷雨即時訊息，桃園市、新竹市、新竹縣大雷雨持續至16時00分止，注意強陣風、雷擊及瞬間大雨。

氣象局表示，今天持續在低壓帶環境內加上西南風影響，仍是容易下雨並伴隨短延時強降雨的天氣，西半部降雨範圍廣，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，尤其南部的雨勢會較為持續，至於東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，天氣不穩定，西半部容易出現局部大雨，中午過後，各地山區也有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局表示，西南風偏強，基隆北海岸、西半部、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，尤其西南部及恆春半島浪高有機會增強至3到5公尺，海邊作業及活動請特別注意安全。