中央流行疫情指揮中心日前宣布，全國防疫警戒降為二級至8月9日，外界關注是否會再降級或防疫措施鬆綁，對此，行政院官員表示，目前傾向維持二級疫情警戒，持續關注疫情變化，行政院長蘇貞昌預計本周五前召開跨部會防疫會議，討論是否再降級或維持現行二級警戒相關管制措施。

全國防疫警戒從上月27日到8月9日降至二級，並逐步鬆綁防疫管制，像是開放部分場館、餐飲業開放內用等，隨著疫情逐漸穩定，8月10日後防疫警戒是否再降級受到關注。

政院官員表示，未來防疫警戒以兩周為一個周期，到期前一周會檢視產業、行業相關防疫、疫情趨勢等情況，評估是否調整疫情警戒或持續擴大鬆綁防疫措施。對於10日後是否降級或鬆綁管制，仍待跨部會討論及疫情指揮中心評估判斷。

據悉，本周疫情趨穩，雖仍有零星確診案例，但疫情還在可以控制狀態，因雙北市近日剛開放餐飲內用，疫情態勢需要再觀察，因此，傾向持續維持二級警戒及相關防疫規定。

近期衛福部每周會在院會報告疫情狀況，是否明天院會討論後就會拍板定案，政院官員說，院會是例行性疫情報告，防疫警戒是否降級或鬆綁放寬防疫措施需要進一步討論，通常不會在院會討論，預計最快蘇揆會在6日召開跨部會防疫會議討論後定案。