今（4）日東京奧運羽球國手戴資穎，以及「麟洋配」王齊麟以及李洋等國手將光榮返台。為力挺為國爭戰，奮力奪下銀牌的戴資穎，Uber Eats以及麥當勞加碼回饋粉絲，延長在指定套餐即享一份免費中薯的優惠，讓全台球迷能一同開吃，一同慶賀！

在「麟洋配」勇奪羽球男雙金牌之後，世界球后戴資穎則是在全台矚目之下，盡全力打出精彩比賽，惜敗中國陳雨菲拿下銀牌，感動了全台球迷，也刷新了台灣在四年一度奧運殿堂台灣羽球女單最高榮譽紀錄！為了歡慶台灣之光小戴載譽歸來，Uber Eats 與麥當勞加碼回饋，延長在 Uber Eats 上點購麥當勞「來點大麥克蜜腿餐」即享一份免費中薯的優惠期間至8月13日，即日起至9月14日在盛夏時節也有那堤咖啡買一送一的活動，讓民眾享受沁涼飲料消暑。

卸下肩負的期待以及連月的閉關嚴格訓練之後，小戴表示回到台灣最想要的是跟家人相聚和解饞，先嗑麥當勞大麥克和薯條，再吃鹹酥雞、珍珠奶茶、黑輪等。她也特別感謝人在東京時，在台灣的啦啦隊們，特別是她的啦啦隊長漢典給她的加油打氣，她全都收到了大家的鼓勵。現在請粉絲們跟著她好好放鬆心情，一起來點美食犒賞自己。