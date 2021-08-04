印度變異株（Delta）持續侵襲全球，施打率高的國家也不例外！美國、大陸近期均爆出Delta疫情，其中美國麻州7月出現的469人群聚，有74％是完整接種BNT疫苗者，完成基因定序者中，有9成感染Delta。另大陸自祿口機場清潔人員感染Delta後，社區也出現群聚，導致江蘇封城、張家界150萬居民隔離。學者表示，接種2劑疫苗已不是面對變異株最安心的措施。

全球持續受到Delta病毒侵襲之下，即使高疫苗施打率國家疫情也有上升的趨勢，造成此現象的一大原因，為疫苗突破性感染，即完整施打疫苗2劑後仍感染的現象。

公衛學者王威淳表示，美國完成1劑疫苗的接種比率為60％，接種2劑則有50％，然而當地疫情爆發疫苗突破性感染，在38個州發現12萬5682例接種疫苗後檢測陽性者，其中接種2劑者不到0.08％。

若鎖定麻薩諸塞州，當地7月出現469人群聚，其中74％是完整接種BNT疫苗者，當中的133人經基因定序，發現9成都感染Delta。若比較施打1劑或未施打疫苗，及完整施打後仍染疫者的Ct值，發現2者的Ct值接近，都很低，前者21.5，後者22.8，代表Delta的突破感染能力非常強。

至於德州的休士頓，公衛學者林庭瑀表示，當地針對3-7月3913名病患進行分析，這群病患被以未接種疫苗、接種1劑7天後、接種2劑14天來區分，接種的廠牌包括BNT、莫德納和嬌生。

在未接種疫苗者當中，有166人感染Delta（77.9％）、3349人感染非Delta（90.5％），合計3515人（89.9％）染疫；接種1劑7天後者有5人感染Delta（2.3％）、138人感染非Delta（3.7％），合計143人（3.7％）染疫；而接種2劑14天後者，有42人感染Delta（19.7％）、213人感染非Delta（5.8％），合計255人（6.5％）染疫。由此可見，Delta的突破性感染比例高，不過Delta引起的住院比例低，為43.1％，非Delta則是55.2％。

印度也在今年1-5月對醫護人員進行分析，當地當時已經有Delta疫情，分析對象中，未施打疫苗者有219人、部分接種AZ疫苗者有293人、完整接種AZ疫苗者有1346人。未施打者當中有21.5％染疫，部分接種有13.7％染疫，而完整接種則由8.6％染疫。完整接種的對象有116人，經隨即抽取46人進行基因檢測，發現有69.6％都是感染Delta。不過在部分接種、完整接種者當中，重症或死亡的比例都是0。

另在鄰近的大陸，雖然疫苗施打率高，但祿口機場清潔人員感染Delta後，社區也出現群聚。公衛學者范僑芸說，江蘇的南京、揚州都發生棋牌室群聚感染，江蘇因此進入封城，利用大規模篩檢尋找潛在個案，並暫停國內航班、關閉陸路樞紐、要求中小學幼稚園停課。

大陸發生疫情前，因有確診者前往湖南張家界旅行，在2000人景區觀賞表演，後來該景區有4人以上確診，非常恐怖。范僑芸說，這波疫情擴散出去可能無法控制，當地已經將張家界150萬居民封鎖，並進行交通管制，救護車、警消之外都不得上路。背景8月起也展開禁足令，要求進京需有48小時內陰性證明。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，大陸的Delta疫情對全球的流行引起很大的威脅，過去我們常看到亞洲施打率突然上升，都是因為大陸疫苗施打率高。面對各國出現突發性感染，他表示，接種2劑疫苗已不是面對變異株最安心的措施。