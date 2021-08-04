嘉義市民宅起火 8人獲救2人受傷 13:152021/08/04 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市康樂街中午傳出民宅火警，消防人員趕到時，火焰及濃煙已從屋內竄出。（嘉義市消防局提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市康樂街中午傳出民宅火警，消防人員趕到時，火焰及濃煙已從屋內竄出。（嘉義市消防局提供／呂妍庭嘉義傳真） 嘉義市民宅起火 5人及時被救出 訂閱影音： 中時新聞網 嘉義市康樂街4日中午傳出民宅火警，消防人員趕到時，火焰及濃煙已從屋內竄出，一名29歲行動不便男子受困二樓，由消防人員救出，總計這場民宅火共疏散8人，有2人因摔傷和吸入濃煙送醫，火勢目前已撲滅。 嘉義市消防局約中午12點24分獲報，康樂街一戶民宅起火，濃煙不斷從屋內竄出，經全力灌救，火勢12點40分獲得控制，除起火的民宅1樓燒毁，旁邊一戶民宅牆壁也被熏黑，總共疏散3戶8人，消防人員初步研判失火民宅1樓是起火點，起火原因有待調查。 狂粉40天5度闖家門騷擾 林凡受不了 台中重大工安意外 5名工人涵洞施工中毒無生命跡象 #嘉義市 #火勢 #5人 #康樂街 #濃煙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北中和連2天小貨車冒煙自燃 警急協助 12:592021/08/04 社會 中市驚傳5工人涵洞昏迷 議員質疑演練不落實 14:262021/08/04 政治 希臘東奧水上芭蕾代表團5確診 恐選手村群聚感染 13:322021/08/04 國際 吸毒男控員警摔人 監視器證明員警清白 11:382021/08/04 社會 新北爆2群聚累積18例 侯友宜：7人打疫苗仍確診 14:392021/08/04 生活 鬼月必補運！命理師：5生肖、這5個月出生要注意 16:002021/08/04 運勢 離家多年爭嘸家產 7旬翁縱火燒妻兒 04:102021/08/04 地方新聞 影／聽陳時中談高端 柯批「傲慢硬幹」：讓懂的人更憤怒 15:072021/08/04 政治 防疫不力 張家界市18人遭問責 12:012021/08/04 兩岸 南投縣國高中教職員工8月5日起3天 分流分時接種疫苗 10:252021/08/04 生活 55歲以上登記莫德納5日開放預約 預計8／11-8／17日施打 09:102021/08/04 生活 社會熱門新聞 台中重大工安意外 5名工人涵洞施工中毒無生命跡象 - 社會 軍備局少將索賄4500萬被收押 辯稱「2600萬燒了」 - 社會 超萌野生小白猴現蹤！山友：千萬別說出拍攝地點 - 社會 30歲OL相親3年仍小姑獨處 擇偶5條件曝光慘遭酸爆 - 社會 淡水身聲劇團團長車禍頭部重創 劇團網路集氣求奇蹟 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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