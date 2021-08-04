嘉義市康樂街中午傳出民宅火警，消防人員趕到時，火焰及濃煙已從屋內竄出。（嘉義市消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市民宅起火 5人及時被救出

嘉義市康樂街4日中午傳出民宅火警，消防人員趕到時，火焰及濃煙已從屋內竄出，一名29歲行動不便男子受困二樓，由消防人員救出，總計這場民宅火共疏散8人，有2人因摔傷和吸入濃煙送醫，火勢目前已撲滅。

嘉義市消防局約中午12點24分獲報，康樂街一戶民宅起火，濃煙不斷從屋內竄出，經全力灌救，火勢12點40分獲得控制，除起火的民宅1樓燒毁，旁邊一戶民宅牆壁也被熏黑，總共疏散3戶8人，消防人員初步研判失火民宅1樓是起火點，起火原因有待調查。