美國國防部表示，1 名員警今天在五角大廈外的大眾運輸轉運中心遭到殺害，這起事件迫使這個美國軍事總部進行封鎖。

美國國防部位於華府近郊的阿靈頓（Arlington），在國防部大樓外的公車、地鐵轉運站入口附近傳出槍響後，國防部員工獲令就地避難1個多小時。

事件發生90分鐘後，官員表示現場已安全無虞，但婉拒解釋究竟發生何事。

負責巡視五角大廈的國防部警察組長庫賽（Woodrow Kusse）說：「事件已經結束了，現場很安全，最重要的是，我們的社區沒有持續受到威脅。」

庫賽表示，有「幾個人受了傷」，但未提供細節或證實報導指稱有員警遭刺傷重不治，以及攻擊者已被射殺等內容。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在聲明中說：「這位員警是在值勤時殉職。每天有數以萬計的人在五角大廈工作，或是造訪這裡，他的工作是協助維護這裡所有人的安危。」

「他和他的同僚都是五角大廈大家族的一員，我們都知道他十分專業、有能力，且勇敢。」

奧斯汀表示，針對這起事件的調查仍在持續，將「不受阻礙且毫無猶豫地進行」。

事件發生後，地鐵暫時停駛，前往此處巴士站的公車轉往其他站停靠。

數十名員警聚集在華府的喬治華盛頓大學醫院（George Washington University Hospital）外，這名員警稍早被送到這家醫院。

五角大廈的維安部隊在當地時間上午10時37分事發後推文說：「五角大廈轉運中心發生事故，因此五角大廈目前處於封鎖狀態。我們請求民眾避免前往那個地區。」

阿靈頓郡緊急服務部門表示，他們在現場收治「多名」需要治療的民眾，但未提供更多訊息。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，奧斯汀事發當時不在五角大廈內，他與總統拜登在開會。