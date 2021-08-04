江姓男子去年上網結識林姓網友，不到1個月就約砲，江在對方為他口交之際，用手機偷拍網友專心「吞吐」過程，事後竟將影片截圖傳給林女，林女得知被偷拍，憤而提告。台北地檢署因江男另因偷拍案在台北地院審理中，遂依妨害祕密罪追加起訴江男。

起訴指出，江男與林女是去年10月底透過網路交友軟體TINDER認識，11月22日晚間8時39分2人相約在西門捷運站見面並共進晚餐。

隨後2人一同前往林租屋處，2人情不自禁，林女即為江男口交，但江男竟趁林女低頭忘情為他下體「吞吐」，而不注意之際，拿出手機偷錄林女為他口交的影片。

去年11月30日晚間9時27分許，江男以LINE將網友口交影片之相簿截圖傳給林女，林女發現她竟是遭偷拍的「女主角」，擔心江男會將不雅照外流，憤而報警提告，警方訊問江男並查扣江手機，將江男移送台北地檢署偵辦。

檢察官調查後，依《刑法》無故以照相、錄影竊錄他人非公開之活動罪起訴江男，並以江男手機為犯罪工具，請求法院宣告沒收。