雲端伺服器大廠緯穎(6669)今年第二季及上半年均交出獲利好成積。外資法人出具報告紛紛上修目標價，港系外資目標價上調到1160元，而美系外資目標價給1060元；分別給予「買進」和「加碼」評等。

緯穎受惠雲端資料中心需求回溫、反映部分零組件漲價，單季稅後純益達23.09億元、季增35.9%、年增6.45%，EPS達13.2元，累計上半年純益達40.08億元、年增10.4%，EPS為20.78元，均創下歷年同期新高。

港系外資看好長期雲端需求趨勢不變，而緯穎明年持續進行客戶分散策略。緯穎第二季的毛利率8.1%，符合市場預期。而營業費用率為2.3%，略高於市場預期，主要是針對新的專案一次性研發(R&D)費用支出。該外資預估，受到今年以來的零組件缺料衝擊，緯創第三季營收恐出現5.1%的季減，大客戶Microsoft季節性因素是主因。

美系外資對於缺料的議題，認為第四季缺料情況會逐漸緩解，營收將強勁復甦，估季增43%、年增22%。預估公司在本周五將公告7月營收。在緯穎的幾個大客戶方面，來自次Facebook和Microsoft的需求依然強勁，臉書今年資本支出約在190~210億美元，最後值得一提的是，緯穎已經展開一個新的超大型客戶專案，而該客戶的營收貢獻將由目前的1%增到年底約5%，明年會繼續成長。建議投資人只要緯穎股價出現下跌就進場建立部位。