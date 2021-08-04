時碩工業(4566)今天召開股東會，承認2020年財報及盈餘分派案，現金股息1.19元已經在7月29日除息，當天順利填息。董事長黃亞興表示，去年受到疫情影響，營收來看，比預期減少8％，但今年上半年已經恢復成長，但成長「還可以」，公司持續做垂直整合並擴充經濟規模，下半年還會持續成長，全年相較去年的成長幅度不小，公司進行3到5年以上短中長期布局規畫，讓公司持續走在成長軌道上。目前正逢現增緘默期，無法對營運展望多做說明。

時碩去年營收年減8.12％，獲利面也受台幣升值，年減54.27％，每股盈餘1.49元。今年上半年表現強勁，合併營收為21.68億元，年成長33.86％，創歷年同期新高，主要來自於電動自行車與高端自行車業務大增，加上汽車產業回溫持續成長。

時碩在汽車業客戶組合上，除維持有原的歐、美、陸系外，已成功打開韓系車廠供應鏈，並且陸續切入日本車廠供應鏈，像是Tier 1汽車感應器廠商Nagano，生產感測器外殼或底座，未來年成長以雙位數百分比為目標。

電動車將是未來主流，公司也透過現有汽車Tier 1供應商，共同參與各車廠在新能源車（HPEV或EV）的研發及製造，未來EV關鍵產品種類少、數量大、競爭激烈，精密機械加工的數量會愈來愈少，輕量化的過程中零件也將愈來愈少，但精密沖壓模具設計及深抽成型的需求增加，是時碩的競爭力所在。時碩在疫情期間與德國SCHULER與WEBO合資，透過蘇州崇業及德國合資公司，切入汽車變速箱齒殼高門檻利基市場。

工業應用產品受惠於高階自行車爆性成長、台灣半導體產業一支獨秀，去年油氣探勘相關零件競爭者退出，上半年表現亮麗。時碩也將目前石化、工業控制、半導體設備及高端自行車零件延伸更多元方向，預期工業產品2021～2022年CAGR可達20％。

航太市場因新冠肺炎疫情嚴重影響，造成全球航太供應鏈斷鏈的危機，卻成為時碩重新配置的時機點。今年舊飛機持續淘汰，加上新興地區經濟持續成長，短程飛機需求看好，旗下天陽航太去年已經爭取到多項新機型的關鍵零組件開發商機，看好航太未來成長動能。