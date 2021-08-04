淡水身聲劇團團長48歲吳忠良昨天（3日）下午4時許，搭乘54歲邱姓友人汽車欲前往聚會，行經三芝區陳厝坑山路下坡時，車輛疑煞車失靈，撞上路樹，吳團長疑似被拋飛、頭部受創（翻攝照片／戴上容新北傳真）

淡水身聲劇團團長48歲吳忠良昨天（3日）下午4時許，搭乘54歲邱姓友人汽車欲前往聚會，行經三芝區陳厝坑山路下坡時，車輛疑煞車失靈，撞上路樹，吳團長疑似被拋飛、頭部受創，送醫後狀況並不樂觀，劇團上午在臉書公布消息，盼網友們為團長集氣度過險境。

據了解，「身聲劇場」為台灣少數的音樂肢體劇場，劇團坐落於淡水老街上，吳忠良為淡水身聲劇團團長，淡水每年重要慶典「淡水環境藝術節」吳忠良多次擔任重要職位。

吳忠良與另一名52歲蔡姓男子，3日下午搭乘邱女座車，要返回邱女住處聚會，行經三芝區陳厝坑山區路段時，疑因現場道路狹窄，且為下坡路段，導致車輛煞車失靈，車子突然不受受控制，撞上路邊的路樹。

駕駛邱女與副駕駛座蔡男出現胸口、膝蓋等傷勢，並無大礙，未料，兩人一回頭轉頭查看坐在後座的吳團長時，卻不見他人影，下車尋找，發現吳團長倒臥與車子距離數10公尺遠，且頭部重創失去意識，連忙報警。

消防局獲報趕到現場時，發現吳團長起初對痛覺有些許反應，送醫途中狀況急轉直下，經淡水馬偕醫院搶救，目前仍在加護病房觀察中，據親友們透露，狀況並不樂觀，警方事後對邱女進行酒測，酒測值為0，確切車禍事故仍待進一步釐清。

身聲劇團4日上午在粉專上貼文指出，「昨日傍晚團長發生車禍，送達醫院時沒有意識，嚴重腦傷，在經過晚上的手術後情況仍十分不樂觀。無論你們是任何宗教信仰，又或者一顆懇切的心，請求大家用力用力集氣，在心底深處呼喚他，讓奇蹟發生！拜託大家，我們此刻多麼需要大家的念力與祝福！目前團長在淡水馬偕，僅能台灣的家屬在院內守護，而劇團每一個人，分分秒秒都拼命地在為團長祈求，請大家為我們集氣!希望我們的團長早日渡過險境，回到我們身邊！謝謝大家！」

立法院副院長蔡其昌、國民黨籍立委洪孟楷、新北市淡水古蹟博物館等地方人士，和許多網友見到貼文後紛紛到貼文底下留言集氣，盼吳姓團長能夠度過難關。