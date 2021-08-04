直播》疫苗不足 年輕族群沒得打 陳時中最新說明

國內今日新增21例新冠肺炎確定病例，分別為20例本土及1例境外移入，本土個案以新北14例居多。指揮官陳時中說，新北市14例大部分已經匡列起來，有2個家庭的群聚，都已經居隔起來。

20例本土病例，有16例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，20人為9例男性、11例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月24日至8月3日。個案分布以新北市14例最多，其次為臺北市5例、桃園市1例；其中16例為已知感染源、4例關聯不明。

國內新增20本土確診個案。（圖／中時新聞網製表）

另外，今日也新增1例境外移入個案(案15850)，為日本籍10多歲女性，8月2日自日本來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，並於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

這波本土疫情共累計14503位確診個案，其中已有12957人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.3%。截至目前，國內累計1萬5742例確診，分別為1275例境外移入，1萬4414本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計108例移除為空號。

去年至今，國內累計791例死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入