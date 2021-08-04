蕭大陸前女友張金鳳日前兩度上節目還原分手經過，引來蕭大陸同步發了兩次聲明，最後一次聲明中更強調：「社會只會把我們當笑話看，我堅持不講傷害妳的話，希望妳可以理智保護自己」，而張金鳳當時透過臉書限時動態回應：「編出一堆謊言」。今(4日)事態卻有180度變化，媒體報導，原本強調要提告維護個人清白的張金鳳，受訪鬆口不打算告了。

由於先前侯怡君被爆找小三對質，引來蕭大陸前女友張金鳳在臉書分享暗指「現世報」、「人還是要善良一點」而被親友關心，侯怡君為此致電張金鳳，掀起兩女一男的戰火。蕭大陸拋出11點聲明，回應與張金鳳交往始末，表示：「經過12年的感情，我以為就算沒緣份至少也有情份，顯然我高估了妳對感情的成熟與理智，（得不到你就毀了你）的恐怖情人行徑令人心寒」，並否認對張金鳳動手，「如果我是她所形容的那麼暴力，那她與我交往的12年我有打過她嗎？」

蕭大陸與侯怡君日前才證實早已登記結婚。（圖／翻攝自侯怡君的家臉書）

對此，張金鳳氣炸喊告，認為與蕭大陸過去僅交往9年，被指交往12年認為對方別有居心，想誣陷她成為小三，又上節目曝光和蕭大陸的錄音檔，張金鳳脫口：「不是，你要管好你的女人，不要老是讓我倒楣吧？」，蕭大陸則指自己也很痛苦，沒有辦法約束侯怡君。

隨後，蕭大陸又公布8點聲明，表示交往幾年並不是他的堅持，「重點是這一段對我來說值不值得」，至於房產一事，蕭大陸說當年沒陪她辦過戶、沒收過她的錢，讓張金鳳生氣回應：「不要模糊焦點，浪費社會資源，那麼愛編、愛演，都給你們去表現」。然據《鏡週刊》報導，張金鳳近日受訪，表示目前決定取消提告，但也不忘補充，若對方再發聲明說不實言論，她已準備好資料準備告到底。