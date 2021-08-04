至少銅牌在手的中華拳擊女將黃筱雯，4日在東京奧運拳擊51公斤級4強戰，對上第1種子土耳其選手恰基羅格魯(Buse Naz Cakiroglu)，可惜黃筱雯最後以0比5不敵對手，無緣闖進51公斤級金牌戰，卻因奧運拳擊並不進行銅牌戰，黃筱雯至少銅牌入袋，除了將是台灣史上首面奧運拳擊獎牌，也是中華隊本屆第5銅，將等7日這個量級金牌戰打完才頒發。

面對實力跟自己不相上下的土耳其女將，黃筱雯一開始就展現積極攻勢，利用自己人高手長優勢，不斷用左右鉤拳伺候對手，不過恰基羅格羅也展現不錯閃躲防守能力，雖被裁判給了警告，也打中黃筱雯不少次，第一回合結束，評審卻給了恰基羅格魯5比0絕對優勢。

來到第二回合，黃筱雯繼續主動進攻，卻被恰基羅格魯不少怪招干擾節奏，造成不少亂流，第二回合結束，黃筱雯仍在評分上，以2比3落後；來到最後一回合，黃筱雯雖持續進攻，也揮中對方頭部，可惜前兩回合落後劣勢明顯，黃筱雯最終仍以0比5落敗。