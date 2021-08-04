看著蘋果（Apple）iPhone 12系列享有的MagSafe磁吸配件，覺得很像在你的Android手機中體驗嗎？你的期待已經實現！智慧手機品牌realme於3日晚間舉辦磁吸技術發表會，正式發表磁吸無線閃充技術MagDart，包含50W MagDart磁吸無線閃充、首款支援MagDart技術的智慧型手機realme Flash，以及多款磁吸充電配件，進軍磁吸無線閃充生態系的科技品牌。

realme指出，無線充電技術於十多年前問世，礙於無法精準對位、充電速度慢、發熱等問題而未獲得普及化應用，realme鎖定上述不足之處持續鑽研，在 MagDart磁吸無線閃充產品中採用先進硼鈷合金強力磁鐵，將手機和無線充電器對位結合，並透過超大銅線圈有效降低阻抗，減少無線充電過程中熱能的產生，實現充電不燙手的體驗，還能提升充電效率（充電更快速）目標。

【realme Flash 首款支援MagDart磁吸無線閃充的Android手機】

為搭配MagDart配件，realme首先發表realme Flash手機。這是首款支援MagDart技術的概念機，搭載4500 mAh電量，搭配50W MagDart磁吸無線閃充充電器，只需要5分鐘就可以充至20%，54分鐘即可充至100%，充電時間和有線的50W SuperDart超級閃充近乎相同。

【豐富 MagDart磁吸無線配件生態】

為了打造完整MagDart磁吸無線配件生態，realme一口氣發表多款配件。首先包含realme 50W MagDart。這款配件能長時間維持高功率充電的秘訣是，配備了一個主動式風冷散熱系統，透過風扇能將大量空氣引進充電器中，迅速帶走充電時產生的熱能，使主機板和線圈的溫度保持在正常水準，讓充電器能持續保持高功率輸出，經實測充電效率是MagSafe的8倍。

另外，15W MagDart磁吸無線閃充充電器厚度僅有3.9mm，比四張信用卡疊在一起還薄，與MagSafe充電器相比不僅厚度減少26.4%，充電速度也更快，一個半小時即可將 realme Flash 充滿；而如此高功率的充電體驗則歸功於內在設計，realme將充電器的主機板和線圈分離，分置在充電插頭和充電板兩端，將兩種熱源分開，減少充電過程發熱情況，也可保持更長的高功率充電時間。

另有realme MagDart磁吸無線閃充行動電源，外觀採用白色素皮和鋁合金材質，將它吸附在手機上即可自動充電；不只如此，realme還為MagDart磁吸無線閃充行動電源設計了一個專屬的行動電源支架，搭配使用即轉變為一個直立式循環充電站，在行動電源為手機充電的同時，支架也為行動電源補足電量，趣味享受二合一高效的充電體驗。

而MagDart 磁吸閃環自拍燈則為自拍族而生的攝影神器，由60個LED燈泡組成，透過MagDart輕鬆連接手機，以反向充電的形式為自拍燈提供電量，帶來充足柔和的均勻光線。還有由高品質鋁合金製成，表面覆蓋耐磨白色素皮，最多可容納三張信用卡的MagDart磁吸卡包，甚至具備手機支架的功能；realme GT MagDart磁吸無線閃充保護殼則是可讓realme GT透過保護殼，使其與磁吸閃充技術相容。

繼2020年發表125W智慧閃充技術後，realme於會中宣布此技術將會在2022年在市場上推出，嘉惠更多realme手機愛好者。MagDart技術也預計2022年在市場推出。台灣則待推出後更新上市規劃。為了進一步擴大生態系與影響力，realme也在會中宣布MagDart Fusion Plan，決定將此技術開放，期待更多夥伴能夠加入一同研發更多相關配件，讓現有快充格局持續突破，以期持續提升智慧型手機充電領域的技術以及使用者體驗，換句話說未來或許其他Android手機也有望支援此配件生態系。