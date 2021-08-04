香港龍鑫有限公司旗下武俠手遊《我要練神功》，自開放事前預約以來，已吸引超過70萬玩家熱情參與，官方今（4）日揭曉邀請來影視歌三棲的全方位藝人「郭書瑤」以及香港演員兼歌手「張繼聰」分別擔任遊戲代言人及宣傳大使，將與玩家共闖江湖，帶領大家深入體驗《我要練神功》的獨特魅力。

最美掌門人「郭書瑤」

素有電玩小魔女之稱的「郭書瑤」在《我要練神功》中，一改甜美風格，演繹俠女掌門人英姿颯爽及絕美紅顏的雙面形象，為風雨飄搖的江湖注入一股活力，玩家可通過紅顏介面開啟一段與「瑤瑤」的美麗邂逅。

最美掌門人「郭書瑤」

來與聰大俠 相約江湖

宣傳大使「張繼聰」有著古靈精怪的特質及多變演技，深受廣大粉絲喜愛，本次「張繼聰」將化身為遊戲內襄陽城的鏢師NPC，解決各式疑難雜症，幫助玩家迅速上手，還會發揮個人特色說些幽默的小段子，增添遊玩趣味。

來與聰大俠 相約江湖

《我要練神功》事前預約活動火熱進行中，凡參加活動玩家都可獲得「元寶*100」、「初級探尋卷*10」、「強化石*50」、「殺氣*50」、「武學幣*50」、「一級血量散*1」等獎勵，預約人數達成指定目標，不僅能獲得限定里程碑禮包，還有機會抽中「iPhone 12 Pro Max」、「Apple Watch」、「Nintendo Switch」。

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