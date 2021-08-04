國防部發言人史順文表示，這次東京奧運，我國代表團創下史上最佳紀錄，因此，總統指示，比照2018年亞運，由空軍伴飛國家的英雄回國。能夠迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸。

史順文表示，在今天下午華航搭載奧運選手返國期間，由空軍派遣4架幻象戰機伴飛，來表達政府與國人對體育活動的支持，並感謝所有奧運代表團，這次優異的表現，讓世界看見台灣。

國防部說，伴飛是表達對所有奧運代表團的感謝，考量後續颱風可能造成的影響，今天可能是天候比較允許的狀態，空軍會在飛安第一、戰備任務優先的前提下，全力達成任務。

我國代表隊在東奧獎牌，打破歷年紀錄，包含羽球好手「麟洋配」王齊麟、李洋以及世界球后戴資穎等人，今下午將搭乘華航班機返國，政府為表達對體育的支持，國防部將派出4架幻象伴飛。

政府這次派出戰機伴飛專機迎接奧運選手並非首次，在2018年雅加達亞運，中華隊創下17金、19銀和31銅佳績，當時高層也下令在最後一批選手返國時，安排F-16戰機升空迎接。