中央流行疫情指揮中心昨(3日)公布，第五輪疫苗接種將於明(5日)開始預約注射時間，全數都是接種莫德納疫苗，符合預約接種資格對象預估約51.9萬人；以目前狀況，年輕族群還得再等等。指揮中心指揮官陳宗彥曾在7月15日說過，未來3週18歲以上打到疫苗可能性高，昨卻表示，時空背景不同。對此，宅神朱學恒今(4日)開嗆「都是你說的」，批評「這些人是不是時空旅行小說看多了」。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥曾於7月15日表示，滿18歲民眾，預估未來3週內打到AZ疫苗可能性高。不過，目前第五輪開放預約接種疫苗對象為已接種第一劑莫德納疫苗，且至8月11日(含)前已間隔滿28天之第一到三類及孕婦等對象，可接種第二劑(約6.8萬人)，以及已於7月19日12時前意願登記莫德納疫苗，且為65歲(含)以上長者及55歲(含)以上之第九類對象。

被問及副指揮官7/15曾提過未來三周18歲以上都有機會能接種疫苗，指揮官陳時中3日在疫情記者會一開始先是表示「是我講的？」，又看向陳宗彥問道「還是你講的？」接著陳時中表示，那時候期待用年齡層來排列，希望能盡快往低年齡層施打，這樣大家能夠比較能夠平衡，今天提出這不是預約的，是已經把意願登記裡面整理出來，接下來會發通知再來做預約，預約時間為8月5至7日。

據《TVBS》報導，陳宗彥回應，7月15日只有300萬人登記接種意願，當時政府手邊有320萬劑AZ，但後續有愈來愈多人登記意願，時空背景已不同，不能這樣比較。

對於此事，宅神今在臉書轉貼相關新聞，他表示，「這些人是不是時空旅行小說看多了，這明明就是同一個時間線，同一個台灣，同一個指揮中心，承諾也是你自己說的，結果要脫卸責任時就說時空背景不同」。