我的機車呢？於7月28日一名6旬王姓阿公騎著摩托車，趕往三重聯合醫院施打疫苗，18時許接種完畢走出醫院，左看看右看看就是找不到自己的車輛，以為遭人竊走，慌忙地向警方求援。三重警分局光明所警員李建勳、曹柏毅接獲求助趕達現場，並陪同阿公走了4條街道才找到車輛，結束這場接種疫苗的意外插曲。

阿公想警方表示，警察先生我找不到我車子，怎麼辦。阿公一見到員警到來馬上一個箭步衝上前，焦急的敘述說是因趕著打疫苗沒注意停車地點，要回家時卻忘記停哪了！僅憑著記憶尋找，卻遍尋不著，驚慌之情溢於言表。

光明所警員李建勳、曹柏毅見阿公手足無措焦慮不安，除安撫情緒，更詳細詢問停放車輛時周邊所見，僅得知有路樹及旁邊有鐵皮根水泥建構的圍牆，2員推測阿公來醫院施打疫苗車輛應不致停放太遠，故以徒步方式搜尋了4條街，最後在靠近菜寮捷運站的人行道車格內尋獲阿公的機車。

阿公見到愛車，大大地鬆了一口氣，懸著的心放了下來，對於警方將心比心的表現，頻頻表達肯定與感謝。

警方呼籲，外出時如車輛停放在不熟悉路段或停車場，恐因巷弄及車輛多或景色相似等因素而忘記停放地點，此時可記下附近清楚地標或以手機拍照留存，以防止類似情形發生。