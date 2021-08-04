面對氣候變遷危機，總統蔡英文於今年4月22日宣誓台灣目標將在「2050淨零轉型」，與此同時，環保署所訂的溫管法的目標僅有2050溫室氣體排放量為2005年的50％以下，對此，環保署署長張子敬表示，目前的重點在於減碳目標的訂定，但如果2050要淨零排放，要怎麼落實也是很重要，「空口喊口號當然很容易」，光有目標沒有用，還是要去評估要如何做才做的到。

張子敬表示，溫管法中原來目標是2050減到2005年的一半，但大家期待的是2050淨零排放，但如果還沒有確認減碳路徑，就提出目標只會增加爭吵而已，因此行政院也加緊評估，是否可以做到、路徑怎麼走，應等路徑較明確後，再處理目標，明確後立法的速度就可以加快。

氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說，至於外界關注的「碳定價」，歐盟的碳邊境定價草案中提及如果出口國有實施碳稅（費）或排放交易機制的話可以減免，因此也要加快實施碳定價的腳步，經濟部、產業都對碳費的徵收有共識，但要專款專用在低碳技術的提升，未來溫管法的修正草案中會增加碳費徵收、經費支用、減免繳費等機制。