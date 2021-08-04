年近60的林太太患有高血壓、心臟病、腎臟病，長期洗腎14年是洗腎中心的老朋友，從來不曾無故遲到，這天洗腎時間到了，卻異常地沒有準時出現，衛生福利部台北醫院洗腎中心陳宥臻護理師致電數通卻皆未聯繫到，由於非常擔心有異常情況發生，立即通知林太太的女兒林小姐返家查看，林小姐趕到家看見媽媽無力癱坐在椅子上、表情僵硬、無法言語，緊急聯繫救護車送至臺北醫院確診腦中風，所幸即早發現，經治療一個月後已恢復正常生活、行走自如！林小姐感動的說：「謝謝護理師的機警，讓媽媽沒有錯失早期發現、早期治療的時機。」

洗腎中心莊明月護理長表示，當天跟往常一樣，護理師致電追蹤病友健康狀況，並提供心理支持關懷與提醒衛教指導，但致電林太太時卻一直無法接通，陳護理師非常緊張與擔心、持續聯繫，對於那天恰巧搶救到中風的洗腎病人，感到真的很幸運，也慶幸一切都還來的及，洗腎中心會持續落實中心理念「照顧一個人，守護一家人」，秉持著愛心、關心服務病友。

根據健保署統計，108年全台洗腎人數高達9.2萬人，洗腎中心陳殷正主任表示腦血管疾病是透析病人最重要的死亡原因之一，腦出血是最重要的發生形式。病人長期高血壓造成血管狀硬化，血管壁產生許多動脈瘤及經常性使用抗凝劑是造成出血的主因，腦血管疾病發率生約佔15％左右，因此洗腎病人與家屬要更注意洗腎者的健康飲食採低鹽、低油、低糖為原則，控制高血脂、膽固醇及高血壓，並呼籲家人應經常關懷探視家中長者、洗腎家人，避免發生憾事。