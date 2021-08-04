現正舉辦的日本東京奧運，加上明年2月北京冬季奧運讓大陸近期體育話題熱度不斷。8月3日大陸國務院印發《全民健身計畫（2021—2025年）》力求促進全民健身更高水準發展，更好滿足健身和健康佈署。該《計畫》中提出，到2025年要帶動全大陸體育產業總規模達到5兆元（人民幣，下同），這一數字要比2019年的規模增長69.5％，也顯著高於2016至2019年的規模增速55.3％。

該《計畫》也刺激8月4日早盤大陸體育板塊集體高開。截至上午盤中，金陵體育、萊茵體育、信隆健康、英派斯、力盛賽車、共創草坪、三夫戶外等超過10檔個股漲停。

據第一財經引述東莞證券指出，大陸健身人口滲透率仍較低。根據三體雲動統計，2020年大陸地區健身人口滲透率為5.02％，而同期美國、歐洲健身人口滲透率分別為15.2％、8.1％，約為大陸的3倍和1.6倍。以美國為對比，若要達到相同健身人口滲透率水準，大陸仍需新增健身會員超過1.4億人，新增健身俱樂部超過9萬家，未來市場空間廣闊。