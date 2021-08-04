陳其邁入主高雄市府將滿周年，《美麗島電子報》最新民調顯示，陳其邁的施政滿意度達7成9；防疫工作滿意度達到8成7，其中甚至有逾6成的泛藍選民滿意他的防疫表現。《美麗島電子報》董事長吳子嘉今表示，橫跨城鄉、年齡及黨派的超高支持，陳其邁無疑是綠營各地方諸侯之冠；這股能量若能撐住不墜，極可能將成為民進黨接班梯隊的關鍵角色。

近期在YouTube頻道開設新直播節目「董事長開講」的美麗島電子報董事長吳子嘉指出，《美麗島電子報》曾在去年底針對陳其邁進行民調，當時施政滿意度為62％，不滿意度為29.8％，雖然及格，但表現稱不上突出。

如今，《美麗島電子報》最新民調顯示，陳其邁的滿意度為79.9％，較去年底增加17.9個百分點；不滿意度為13.8％，較去年底減少16個百分點。吳子嘉說，這樣的數據，放眼全台22縣市各地方諸侯，應當只有侯友宜、盧秀燕能與之匹敵。

他分析，若以「合併前原縣市」交叉分析，會發現「原高雄市」有79.6％滿意陳其邁施政，15.5％不滿意；「原高雄縣」有80.1％滿意，11.9％不滿意。這意味著陳其邁的施政在城鄉間，均獲得普遍性的好評。

吳子嘉進一步說，若以「政治立場」交叉分析，會發現即便是「泛藍選民」，也有45.6％滿意陳其邁施政，45.9％不滿意。儘管負向評價略高於正向評價，但兩者僅相差0.3個百分點，差距在誤差範圍內，這意味著陳其邁的施政表現，已取得一定程度的泛藍選民認同。

此外，針對陳其邁的防疫表現，有87.2％表示滿意，10.5％不滿意。若以「政治立場」交叉分析，會發現有高達60.6％的「泛藍選民」滿意防疫表現，不滿意則是36.7％。

吳子嘉說，若與「施政滿意度」做對比，會發現泛藍選民或許是基於意識形態問題，對陳其邁的整體施政評價是呈現45.6％比45.9％的分歧狀態。但若針對特定的防疫議題，卻有逾6成的泛藍選民願意正面肯定陳其邁。

吳子嘉說，雖然「認同防疫表現」不代表「支持陳其邁」，但可以確認的是，陳其邁已成功透過某些施政作為打動藍營選民。這對於曾在2018年失去高雄江山的民進黨而言，無疑是吃下定心丸，暗示著高雄極可能將重新回到「挖地三尺都是綠」的穩定狀態，陳其邁有望再造民進黨的南方堡壘。

對於陳其邁的政治發展，吳子嘉斷言，只要他能繼續維持過去1年來所展現的強悍行政能力，隨著後蔡英文時代來臨，已是頭角崢嶸的陳其邁必將成為下階段民進黨接班梯隊的重量級人選。