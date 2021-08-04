新北市議員江怡臻今（4日）攜手2020年《料理之王》選秀選手，同時是2019年大專優秀青年的甜點師楊詠帆，到雙北警消單位發送2700份甜點。（江怡臻提供）

新北市議員江怡臻今（4日）攜手2020年《料理之王》選秀選手，同時是2019年大專優秀青年的甜點師楊詠帆，到雙北警消單位發送甜點；江怡臻表示，楊詠帆發起的「有點甜送點暖」活動，募集了185位甜點師的甜點，希望給警消加油打氣，讓他們能「吃在嘴裡，甜在心裡」。

江怡臻表示，「有點甜送點暖」活動已經進行到第2梯次，先前已送出1萬550份甜點給全台醫護人員，期盼第一線防疫人員享用美食後能打起精神，而今日更分送至雙北警消單位，發放甜點至新北警局、消防局、土城、三峽、板橋、中和、台北華山、中山、信義、松山等共12個消防單位及10個警察單位，送出2700份甜點，期望讓警消感受到滿滿的幸福感。

楊詠帆表示，當初到醫院幫醫護人員送甜點時，發現第一線人員在最前線協助抗疫，經常忙到心力交瘁，沒時間吃飯，因此才發想出這個活動，希望可以運用甜點的魔力，帶給他們滿滿的幸福感，在網路發起募集各式甜點後，參與人數踴躍，相當意外。

楊詠帆說，這次送給警消人員的甜點，有蛋黃酥、馬林糖、肉桂捲、可麗露、雪Q餅等，裡面也附上了各個店家親手寫的小卡，希望運用甜點撫慰警消的心情，也希望拋磚引玉，號召更多人參與支持行動，把幸福傳遞下去，並繼續支持努力抗疫的前線人員。