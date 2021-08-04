印度性暴力事件層出不窮，日前又有一名種性制度地位低下的9歲女童疑遭性侵、謀殺，引發首都新德里民眾連3天示威。連反對黨領袖也高呼，「賤民的女兒也是印度的女兒」。

法新社報導，數百名示威者走上新德里（New Delhi）街頭，舉著寫有「還給小女孩公道」的標語，要求對4名涉嫌犯案的男子處以死刑。

印度賤民（Dalit）階級人口2億，長久以來飽受歧視和虐待，而自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，他們遭受的攻擊又更加頻繁。

新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal ）今天在社群網站推特（Twitter）發文，稱這名9歲女孩遇襲事件是「野蠻」且「可恥」的，有必要改善賤民的法治情況。

印度在野黨國大黨（Congress）重要領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）今天也推文說「賤民的女兒也是印度的女兒」。

受害9歲小女孩的家屬告訴當地媒體，在未經他們同意下，女孩遺體就被火化，且他們認為她生前是遭1名神職人員和3名火葬場工人攻擊。

這名9歲女孩1日去了住家附近、位於德里西南部的火葬場汲水。據說這4名男子打電話給女孩母親，要她趕往火葬場，聲稱女孩觸電身亡。

德里當地警官辛赫（Ingit Pratap Singh）告訴「印度斯坦時報」（Hindustan Times），女孩的母親被告知，如果她報警，進行解剖的法醫會摘掉器官販售。辛赫說，然後這個孩子的遺體就被火化了。

報導說，這4人隨後遭到警方逮捕，遭控性侵和謀殺罪。

根據印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）數據，13億人口的印度，2019年每天平均都有近90起女孩和婦女遭性侵的事件。然而，大多數的性侵案件事實上是隱忍不報的。

印度北方省（Uttar Pradesh）去年發生一名19歲女孩遭4名較高種姓階級的男子性侵，傷重不幸去世，在全國掀起示威抗爭活動。