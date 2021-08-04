全台首家由政府核准立案的咖啡補習班J.Coffee School，因受新冠肺炎疫情衝擊嚴重虧損，黃姓女負責人負債高達6427萬餘元，名下資產已無法全數清償，因而聲請破產宣告，日前獲台北地院裁准。

黃女於2005年間成立「棨楊餐飲」，希望以推廣咖啡為中心，提供餐飲技術諮詢與協助，幫助愛好咖啡的朋友們創業、經營咖啡店，並於2015年開幕J.Coffee School，是全台第一家台北市政府教育局核准立案的咖啡補習班。

黃女主張，公司因受新冠肺炎影響無法繼續經營，他擔任公司借款的連帶保證人受到拖累，迄今積欠6427萬4144元，但目前僅剩餘4668萬3716元資產，已無法清償所有負債，遂聲請破產宣告。

北院勘驗黃女提出的相關資料，認定黃女若以房產抵債，無法清償的債務還有1964萬3341元及3萬8330歐元，黃女另還有600萬餘元資產可組成破產財團，並支付破產程序期間必要生活費用74萬3544元，因此裁定宣告黃女破產。

「棨楊餐飲」另有1名借貸債務連帶保證人甄姓男子，也因公司虧損受到牽連聲請宣告破產，主張他積欠6804萬1756元，名下資產已無力清償。

但北院調查發現，破產程序2年生活費至少須42萬餘元，且甄男的債權人、債務項目繁雜，他的剩餘資產僅有30萬8724元，不足以支付破產財團費用，聲請宣告破產並無實益，裁定駁回。