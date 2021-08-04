三重綜合體育館停車場其實年賺千萬 ，因此三重區公所表示，無外包體育館的打算（戴上容攝）

造價6億餘元的三重綜合體育館，平常大門深鎖，民眾望之興嘆，地方曾狠批蚊子館，民代提議，應委外經營，才能妥善運用。三重區公所經建課長李學儀回應，今年4月經專業評估後，因地下停車場盈餘1千多萬，打平9百多萬維修開支，加上公部門常有使用需求，已駁回外包體育館提案。

三重綜合體育館建立於2004年，附近有捷運菜寮站，是座地下二層、地上七層建築，然而，體育館平常大門深鎖，一般民眾平日根本進不去，民眾想運動須繳納高額萬元規費才能進入，因而被民眾抱怨「大家繳稅金養蚊子」、「就是大型蚊子館」等。

三重區公所經建課長李學儀指出，三重區公所去年接獲陳情後，調閱使用資料，一年使用次數大約達623場次，前三名為商業展覽活動129場次、宗教法會104場次、政府單位85場次，場地使用率正常，將函文給三重區各中小企業、人民團體，邀請善用體育館場館，並由專業廠商評估場館外包損益。

李學儀表示，公所今年4月完成「場館委外可行性評估報告」，內容指出，由於地下停車場盈餘1千多萬，打平9百多萬維修開支，另停車場廠商協助設備修繕，場館是賺錢的，加上受疫情影響，體育館作為大型疫苗施打站防疫使用，因此公所已駁回外包體育館提案。