藝人夫妻檔王中平與余皓然的長子韓靖，去年12月16日自大陸輸入未經核准含有尼古丁的電子菸，貨物遭海關人員開箱查驗，發現含有禁藥成分的霧化煙彈，依違反《藥事法》函辦，韓靖坦承進口50盒煙彈，檢察官考量韓靖素行良好，經歷司法偵查程序，應有所警惕，予以緩起訴，並向公庫支付1萬元。

24歲韓靖去年剛退伍，曾與媽媽余皓然一起上節目大聊親子話題，韓靖節目上說，常被媽媽碎念「像你這個年紀，都已經要生你了」，余皓然還說他把家當雅房，進房也不聊天，韓靖在節目上大吐苦水，父母對他管教很嚴格。另外，韓靖的胞妹韓菲，上月剛滿18歲，高中畢業後，被封為「最正星二代」，證件照片仙氣十足。

韓靖去年在網路上花2000元，向網友購買電子菸，去年12月16日從大陸輸入，航空貨運快遞公司運送至桃園機場貨物專區，遭海關人員開箱查驗，發現實際的貨物是電子霧化煙彈，經檢驗確定含有禁藥尼古丁成分。

檢察官考量，韓靖沒有任何犯罪紀錄，素行良好，在偵查中能夠坦然面對，庭訊態度很好，考量他一時失慮而犯錯，經歷司法偵查的程序，應有所警惕，決定給予改過自新的機會，命緩起訴為期1年，並在處分確定6個月內支付1萬元。