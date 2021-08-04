《太空發展法》於今年5月通過，面對太空發展方向，甫接任國家太空中心主任的「火箭阿伯」吳宗信今喊話，台灣將邁向太空產業生態系，發展太空旅行、太空食品、衛星物聯網、太空區塊鏈、衛星元件等；同時，將推動屏東科學園區結合太空產業發展，建立讓國際重視的「台灣太空國家」品牌形象。

《太空發展法》通過後，確立我國太空發展基本原則、架構，但民進黨立委鍾佳濱表示，除了設置基本架構外，科技部至今尚未指引出太空發展的目標方向，更遑論預計期程。到底太空發展方向為何，太空中心目標任務又是什麼，各科學園區又將扮演何種角色，確實有賴公部門及產學界積極面對。

對此，國家太空中心主任吳宗信表示，目前台灣太空產業發展目標有四項，分別是透過太空中心等研製福衛八號，精進遙測衛星技術；與業者策略聯盟，建立太空零件檢驗平台，透過福衛八號完成國產元件與次系統最後飛試驗證；由太空中心、工研院研製B5G低軌通訊衛星、酬載、開發國產元件，強化小型衛星接受站、天線等地面通訊設備技術；參與國際太空展、招商會，建立台灣為太空國家品牌形象。

吳宗信指出，蔡英文總統已擬定「太空發展戰略」四部曲，預計明年完成第三期國家太空計畫修訂版；接下來，政府部門包括科技部、經濟部、國發會，民間天使基金創投及銀行，都將共同投入太空食品、衛星物聯網、太空旅行、太空天氣預測、AI衛星影像、衛星導航應用、太空區塊鏈及衛星元件。

他表示，目前國內資金對於投入太空產業仍處於觀望態度，建議修訂版的三期計畫應投入資源培育新創公司。同時，為求在地發展，未來屏東科學園區應結合太空產業發展，作為產業數位轉型及研發創新的樞紐，規劃精緻多元、低耗能的產業園區。

經濟部金屬工業研究發展中心博士陳靖惠則表示，從價值鏈來看台灣太空發展願景及定位，就是讓台灣成為國際太空產業不可取代的重要成員；而台灣的價值定位，就是發展衛星自主設計，成立國家級太空專屬數據資料庫，成為國際衛星發射服務中心。

經濟部航太產業發展中心副主任簡志維也強調，台灣半導體、資通訊與精密機械產業完備，是支撐太空產業發展的基石，預估到2024年，全球太空產業產值將超過1兆美元，台灣將能利用產業競爭優勢及全球衛星網路服務需求的提升，切入衛星地面設備關鍵供應鏈。

面對公部門提出願景，玉山衛星主導者之一的雷斯康國際總經理黃文杰提出幾點疑問。他說，太空中心是自行取得經費，還是盈虧自負？而太空中心若是執行國家給的預算執行計畫，還是負責提升產學能力？若是執行國家預算，那改為法人意義何在？是否出現球員兼裁判的狀況？

黃文杰進一步表示，若是負責產學能力，那積極參與國際同步衛星合作計畫是什麼？幾年內要做到？台灣是否有能力製作同步衛星協助軍事國防衛星來提升國家競爭力？而台灣要如何自主取得中高衛星軌道？沒有軌道那要如何完成自主同步衛星？更重要的是，深空探測衛星規劃，是提升國家太空遙測與天文物理的關鍵，美國方面是否會介意？而低軌與中高軌道火箭的發展計劃，在現今火箭發射市場競爭下，如何在世界市場佔缺？

對於法令問題，黃文杰指出，台灣並非聯合國會員，要如何自行取得衛星軌道而不依賴他國？若要依賴他國，要有何辦法提升國家競爭力？若無法取得軌道，或被他國打壓造成計畫無法執行的話那要如何應變？更重要的是，台灣法令要如何為提升國家衛星產業競爭力而有所改變？頻率開放與合法管理而非管制？這些問題，都仍有待政府與產學界共同解決。