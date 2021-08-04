為強化臺灣新創的國際知名度，國發會推動NEXT BIG新創明日之星計畫，經由新創社群及業界領袖共同推薦9家指標型代表，包括Gogoro、KKday等都入列，藉由其象徵的領頭羊精神，期鼓舞更多年輕世代勇於創新，讓國際看到我國源源不絕的創業能量，帶動臺灣以Startup Island TAIWAN之姿站上世界舞台。

國發會主委龔明鑫表示，臺灣過去有著許多激勵人心的白手起家故事，為我國產業打下厚實基礎，相信新一代的創業家將把臺灣人勇於挑戰的基因延續下去，創造更多創業典範，讓世界對臺灣新創生態系的正面印象持續深化。NEXT BIG這個名稱象徵下一波帶動臺灣創新發展的明日之星，國發會邀請這些指標型新創與國家新創品牌共同合作，除將透過多元管道將NEXT BIG創業故事及精神向國內外宣傳外，也將整合資源協助他們拓展海外市場、促成更多國際合作機會，持續創造Startup Island TAIWAN與NEXT BIG相輔相成、正向循環的雙贏效益。

NEXT BIG計畫自去年底啟動，邀請逾30位新創社群代表、業界領袖、經濟部及科技部等政府機關共同參與，經過層層推薦、長達半年的討論及國發會一一拜訪，共邀請9家具產業變革能力及高度發展潛力的指標性新創，成為NEXT BIG計畫的首波推薦名單，涵蓋AI、SaaS、綠能、電商、旅遊、區塊鏈、B型企業等重要領域。

這9家指標型新創的產業領域相當多元，與臺灣過去較偏重製造業的形象有很大的不同，展現我國產業面臨數位經濟時代的轉型成果。其在各自產業領域深入耕耘，創造卓越成績，並於創業之初就做好出海的準備，故在國際市場上有亮眼的募資、銷售及獲獎等表現。

國發會強調，很榮幸邀請他們成為NEXT BIG典範代表，代表臺灣新創站上國際舞台，並與Startup Island TAIWAN一同合作，將臺灣創新創業的能量傳遞到全世界。國發會預計在今年下半年舉辦正式發表會，也將發行Startup Island TAIWAN專刊，涵蓋NEXT BIG深度訪談，透過實體及線上雙管道發行。