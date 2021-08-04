近日，大陸知名藝人吳亦凡因涉嫌違法犯罪被刑拘，成為網路熱議焦點，但同時汽車行銷圈也被一張微信截圖引發爭議，傳出8月3日晚上在名為「【哪吒】品牌中心管理群」14人微信群內，一位暱稱為彭鋼的成員提議，「是不是給吳亦凡一個機會，官宣請他做代言人？」，並表示「這事五分鐘出圈，其實可以試試，大不了，回頭官方道歉開除相關人員」，同時也有3位成員對該言論表示認同。

根據中新經緯報導，隨後3日深夜哪吒汽車在官方微博發佈聲明，據查8月3日晚間在品牌工作群討論內容時，個別人員相關言論嚴重挑戰社會價值觀，帶來極其惡劣的影響，違背公司原則和宗旨，現決定立刻開除市場負責人彭鋼，群裡所有發表不當言論的人員同時開除。

據百度百科內容顯示，這位提議哪吒汽車「請吳亦凡代言」主意的彭鋼，曾是樂視控股CMO、易到用車總裁、CEO，擁有16年的廣告從業經驗，曾擔任達彼斯廣告中國區整合策略總監，奧美SohoSq廣告運營合夥人等職位。