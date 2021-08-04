雙北3日開放餐飲內用，但仍有許多業者暫不跟進，荒山亮在東區開設美墨餐廳近日也未跟進開放內用，他認為安全第一，自行決定餐廳仍是以外帶、外送為主，荒山亮在餐廳臉書公告因為餐廳內用區域較小，尚無法配合中央政府座位及安全距離的規定，因此暫時不開放內用，造成不便，請顧客見諒。

荒山亮受到疫情影響，原本手上外景節目皆暫停錄製，製作單位計畫將在9月開工，他現在專心經營於去年在東區開設美墨餐廳，凡事親力親為，更親自擔任大廚，秀出好手藝，他表示因為疫情仍不穩定，順勢直接把店外的大門封起來，專心做外賣生意，讓外送員與外帶的客人都必須在店外的的窗口取餐，減少員工、外界的接觸，謹慎防疫。

他去年斥資百萬開店，原本生意不錯，收支打平，但在5月疫情爆發後，近期3個月店內的營業額是小賠，詳細金額不方便透露。他先前趁空檔用心試菜、發想新菜色，為了給客人增添新鮮感，荒山亮昨透露新菜單即將上線，「比起開放內用，我們選擇努力把食物做好吃。」