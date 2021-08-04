張娜拉和鄭容和所演出的《大發不動產》先前播出掀起許多討論，最近鄭容和獨家接受龍華電視訪問，鬆口拍攝時曾有靈異經驗，「自己也遇到幾次，也有感覺被鬼壓床過，真要說起來的話太長了，但是不知道那個是不是真的鬼。」

張娜拉與鄭容和近日特地為即將在《龍華影劇台》播出的《大發不動產》錄製俏皮的鬼月問候影片，張娜拉裝神弄鬼想要嚇鄭容和，兩人有趣又有默契的互動，就像在劇中洪治亞和吳仁汎幼稚鬥嘴一樣。今年對喜愛鄭容和粉絲來說是最開心的一年，鄭容和除了正式進軍華語歌壇，發行首張全中文EP《和.唱 STAY IN TOUCH》，退伍後首部電視劇《大發不動產》播出後也大受好評

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劇中，鄭容和印象最深刻的片段是被吳仁汎的叔叔鬼附身，他說道：「對於合作的鬼魂們與片段都記憶猶新，因為其他鬼魂都只是單純地驅魔，但吳成植鬼因爲和仁汎的小時候有著互相關聯的故事，尤其知道叔叔過世的真正原因，整個心情更加低落。」

而此劇的最大贏家說是鄭容和也不為過，完成與小時候偶像張娜拉一同拍戲；又收穫張娜拉、姜洪錫、姜末琴三位好友，四個人還講好要互相送應援咖啡車，姜洪錫去參加鄭容和的粉絲見面會，還帶了鄭容和在拍攝期間最愛的葡萄柚果醬。

鄭容和所演出的吳仁汎性在前期是闖禍精、油嘴滑舌的詐騙神棍，其實內心善良，變成靈媒後，獲得冤鬼的記憶，並幫助他們完成願望，偶爾發現怨鬼記憶帶來的好處起了貪念搞笑演出，令觀眾捧腹大笑，與許室長（姜洪錫 飾）的Bromance，連洪治亞（張娜拉 飾）都吃醋了，前後期的個性轉換分寸拿捏恰到好處，粉絲們說鄭容和從歌唱天才晉升演技天才。靈異溫馨喜劇《大發不動產》將於2021年8月9日平日晚間七點在龍華影劇台MOD354播出。