女星小S（徐熙娣）日前在網上為出征東京奧運的中華隊選手加油，遭陸網友出征，大陸品牌也緊急切割，不只小S丟了代言，連大女兒Elly代言的服飾品牌也劃清界線，讓小S成為話題人物，不過對賈永婕來說，小S是一位暖心又熱血的摯友，賈永婕昨（3日）深夜就發長文送暖小S，獲得網狂讚，也有人誇她「妳是唯一站出來的藝人了！」對此，賈永婕也展現高EQ回應。

賈永婕先故意說：「我想說的是我真的不喜歡徐熙娣」，透露小S每次都放她鴿子，賈永婕約約去露營、跑步，小S嫌太陽太大、很累，不過賈永婕仍強調：「但我要說的是我真的很愛很愛她」，表示只要有捐贈或公益，小S永遠都是第一個挺她，且從來沒放賈永婕鴿子。

賈永婕稱讚小S做自己「她就是這麼的搞笑、這麼無厘頭、她就是我們從小看到大的小S」，並隔空喊話：「小S小S我愛你 愛到骨子裡！」賈永婕長文送暖小S，獲得網狂讚她是真朋友、患難見真情，有網友就留言讚：「女神妳人太好啦！其他朋友都沒出來聲援」、「妳是唯一站出來的藝人了！」對此，也釣出賈永婕回應，她謙虛說：「我真的沒有那個本事」、「因為我的能力不足我沒有海外市場」。

賈永婕回應網友。（圖／取材自賈永婕的跑跳人生臉書）

同時，也有人留言透露，小S私下善舉「之前我在台東紅葉國小服務時，小S就長期捐贈偏鄉學校電腦設備、圖書館設備等，默默做公益不為人知」，賈永婕也現身大讚：「她真的很有愛心」。