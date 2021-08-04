測試大廠京元電(2449)董事會通過2021年上半年財報，合併營收152.28億元、年增3.88％，改寫同期新高。毛利率27.95％、營益率15.96％，低於去年同期29.9％、19.14％。歸屬母公司稅後淨利20.11億元、年增1.53％，亦創同期新高，每股盈餘1.64元則為同期次高。

以此推算，京元電第二季合併營收75.97億元，季減0.44％、年減0.8％，為歷史第3高。毛利率26.81％、營益率13.97％，低於首季29.07％、17.93％及去年同期30.69％、20.07％。歸屬母公司稅後淨利8.64億元，季減24.55％、年減20.39％，每股盈餘0.7元。

京元電因外籍移工群聚染疫事件造成6月產線短期降載，稼動率下滑導致第二季營運「雙降」，加上新台幣匯率強升壓抑毛利率表現、業外匯損增加，加劇毛利率及獲利下滑幅度，使整體獲利表現低於法人預期。

不過，隨著染疫危機解除，京元電產線稼動率逐步回復高檔水準，投顧法人預期，第三季5G系統單晶片（SoC）、CMOS影像感測器（CIS）、高速運算（HPC）、車用電子旺季測試需求暢旺，京元電在全面復工下，稼動率維持高檔，下半年可望填補6月部分遞延訂單。

投顧法人指出，京元電受惠半導體需求暢旺，今年前5大客戶營收貢獻均見雙位數成長，預計第四季5G毫米波（mmWave）頻段手機推出，晶片測試時間增加、且測試精密度提升，京元電購置更高階測試平台，有助帶動測試單價增加，第四季預期新增約5％測試產能。

投顧法人看好京元電第三季營收「雙升」逾1成，配合毛利率回升帶動稅後淨利「雙升」逾4成，同步改寫新高，全年稼動率將維持高檔，預估今年營收可望年增逾1成、稅後淨利年增逾4成，同步改寫新高，每股盈餘估逾3.9元。京元電不評論法人評估數據。