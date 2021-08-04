《商情》美元疲軟 LME期銅上漲0.48％ 13:432021/08/04 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於交易商關注等待美國就業數據，壓抑美元疲弱且跌至近期低點附近，並較2周前觸及的15周高點下跌逾1%，而美元走跌使得以美元計價的金屬價格更顯便宜，推動倫敦(LME)銅價周三(8/4)上漲。 周三(8/4)截至台北時間11:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.48%，報每公噸9,587.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,593.5美元高點。(商品行情網) 《商情》經濟復甦擔憂 銅價下跌0.35％ 《商情》需求前景擔憂 周二期銅連3日下跌 #LME #觸及 #周三 #疲軟 #期銅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指皆墨 8月台指期開低41點 09:112021/08/03 財經 《鋼鐵股》銅價站高岡 第一銅吸利 11:272021/08/03 財經 《美股掃瞄》美股消息面：憂疫情惡化 油價連2跌 09:112021/08/04 財經 半導體族群領漲 台股早盤上漲逾50點 09:202021/08/04 財經 《金融》8月364天期存單得標利率0.229％ 創10個月新高 14:172021/08/03 財經 《電子零件》外資按讚喊555元 南電開盤秒填息 11:272021/08/04 財經 《商情》需求擔憂 期銅周一由漲轉跌 09:112021/08/03 財經 智利銅礦罷工危機 銅價恐再飆新高 04:102021/08/03 財經要聞 《期貨》開盤2紅1黑 8月台指期漲9點 08:542021/08/04 財經 Delta病毒影響經濟復甦 美股開盤微漲 聯電ADR漲近3％ 21:462021/08/03 財經 《韓股》買盤點火 KOSPI走高 12:182021/08/04 財經 財經熱門新聞 北京出手！嚴打車用晶片炒價、囤貨 千億MCU龍頭重摔跌停 - 財經 這檔金融股已賺10％價差還要抱到除息？存股達人1句分析 散戶大驚 - 財經 航運景氣拐點到了？馬士基財報曝光 專家驚爆有大危機 - 財經 離岸風電國產化 大躍進 - 財經要聞 - 工商時報 三陽、光陽、台灣山葉等發英雄帖較勁 龍頭爭奪戰 機車廠加碼促銷 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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