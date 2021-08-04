由於交易商關注等待美國就業數據，壓抑美元疲弱且跌至近期低點附近，並較2周前觸及的15周高點下跌逾1%，而美元走跌使得以美元計價的金屬價格更顯便宜，推動倫敦(LME)銅價周三(8/4)上漲。

周三(8/4)截至台北時間11:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.48%，報每公噸9,587.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,593.5美元高點。(商品行情網)