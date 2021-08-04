飛兒樂團（F.I.R.）發行新專輯《鑽石之心》，3日推出新歌〈愛在蔓延時〉MV，邀林哲熹、饒星星飾演甜蜜情侶，共譜浪漫求婚情節。阿沁婚後，常與老婆花花曬恩愛，有感而發，憶起先前出發北京宣傳時，老婆花花甜蜜示愛，讓他十分幸福。

F.I.R.目前正在大陸忙新專輯宣傳，阿沁、陳建寧計畫將在大陸待逾半年，阿沁憶起在出發之前，老婆甜蜜說：「你完全不用擔心，我會把2個孩子和家顧好，哪裡也不會去，就在這裡等你回來。」阿沁直呼：「我覺得很窩心，超級感動。」

陳建寧自認不是太浪漫的人，但他坦言學生時期會開始寫歌，是因為想送給心儀對象，陳建寧笑說：「因為那時候也沒有太多錢可以買禮物，就想寫歌感動對方。」主唱韓睿（Lydia）目前單身，形容自己談戀愛是行動派，不只會直接跟對方要聯絡方式，還會主動傳訊息給他，她還想像自己如果真的遇到很愛的人，也可能會大膽閃婚。

林哲熹、饒星星在MV飾演情侶，互動親暱，林哲熹決定向女友求婚，即使沒有求婚戒，也無礙2人想共度人生的心意，林哲熹表示私下是不太意節日或是其他物慾，反而很重視雙方相處，並透露當交往時，可能某一天有一個衝動，讓他覺得就是這人，想和她繼續走下去，他會霸氣求婚。