網紅祈錦鈅除在個人臉書貼上親筆信，說明事件原委，對於個人違反防疫規範的行為鄭重道歉。（翻攝祈錦鈅臉書）

「國民女友」祈錦鈅現身仁愛分局致歉 臉書親筆信公開道歉(陳世宗攝)

網紅祈錦鈅等人，8月1日在南投縣仁愛鄉霧社水庫船屋群聚飲酒歡唱，又下水活動過程未戴口罩，畫面曝光引發爭議。警方指出，3日晚上祈錦鈅主動到南投縣警局仁愛分局霧社派出所說明；警方針對祈女等8人，未戴口罩分別開立稽查單，函報南投縣政府衛生局依《傳染病防治法》裁罰3000至1萬5000元。

網紅祈錦鈅在個人臉書貼上親筆信，說明事件原委，對於個人違反防疫規範的行為鄭重道歉。

祈錦鈅表示，對於個人不當行為造成社會大眾觀感不佳非常抱歉，並澄清該行程是為二級警戒後的作品拍攝，預先到霧社水庫勘查場地，想記錄下台灣的美；但因天候不佳與教練下水後，發現湖水太混濁不適合水下拍攝2人便上岸，並未執行拍攝。

祈錦鈅昨晚穿連帽外套戴帽子打扮低調，解釋過程中還一度眼眶泛淚。她說當時和另1名女性友人，泡在萬大水庫的湖水中，不是在玩是為了新MV要下水勘景，確認湖水清晰度；站在岸上的林管處員工彼此不認識，對方的確是因下大雨口罩濕掉才沒戴口罩。

警方指出，祈錦鈅說船屋是她朋友私人活動範圍，此行是為工作而規畫，並無人或任何原因收取費用，因覺得是很特別的經驗才錄影片；但做了不良示範特向社會大眾道歉，後續也定會為行為負起責任。南投縣政府衛生局將依《傳染病防治法》裁罰3000至1萬5000元。