被朱立倫點名為2024年強棒 盧秀燕：謝謝抬愛 14:022021/08/04 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕4日中午到舉重好手謝昀庭家中向其父母致謝，並為他加油集氣。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨前主席朱立倫二日宣布參選國民黨黨主席，他也提及台中市長盧秀燕是2024年參選的強棒之一，對此台中市長盧秀燕回應：謝謝他的抬愛，她完全沒有這樣的想法，專心市政，謝謝大家。 台中大里區子弟謝昀庭代表國家參與東京奧運4日將角逐舉重強八強，台中市長盧秀燕特別到謝昀庭位於大里的家中向其父母親道謝並打氣加油，面對媒體詢問朱立倫參選國民黨黨主席，也點名她是2024年強棒之一，她也做出以上回應。 用安博看奧運惹議 綠委：支持合法管道就是台灣體育推手 揭國民黨民調已超越民進黨 江啟臣：是現在進行式 #盧秀燕 #朱立倫 #2024年 #強棒 #參選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宣布參選黨主席 朱立倫下鄉首站返桃園尋支持 10:402021/08/04 政治 顏寬恒請辭副祕返鄉經營 江啟臣：這是我們共同決定 12:222021/08/04 政治 東奧》謝昀庭負傷挑戰舉重無限量級 家人不捨 15:372021/08/04 體育 台中5工人吸入沼氣昏迷意外 盧秀燕探視認「傷者狀況嚴重」 14:452021/08/04 社會 東奧》柔道男神感謝中市府加碼獎勵 粉絲：丈母娘愛你 09:482021/08/04 體育 歐漢聲昔當眾爆料妻「臉臭又現實」鄭雲燦表情秒不對勁 12:582021/08/04 娛樂 中市驚傳5工人涵洞昏迷 議員質疑演練不落實 14:262021/08/04 政治 尚青論壇》台灣高科技產業的隱憂（王中強） 08:312021/08/04 尚青論壇 盧碧颱風重演9年前巧合 當年氣象局「校正回歸」被罵翻 10:222021/08/04 生活 影》點名國民黨還有「這些人」 朱立倫：2024會推最強候選人 10:122021/08/03 政治 生鮮豬肉烈日下趴趴走 議員批「驚死郎」 台中農業局：會改進 15:122021/08/04 生活 政治熱門新聞 振興券、發現金差多大 蔡壁如一張圖打臉蔡政府：別再折騰人 - 政治 藍營10大咖最新「民調」曝光 侯友宜出乎意料 - 政治 趙少康節目突喊這句 沈富雄嚇一跳：不可以這樣 - 政治 影／聽陳時中談高端 柯批「傲慢硬幹」：讓懂的人更憤怒 - 政治 行政院執意要推五倍券 王世堅狠嗆：不要再扮家家酒了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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