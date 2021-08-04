國民黨前主席朱立倫二日宣布參選國民黨黨主席，他也提及台中市長盧秀燕是2024年參選的強棒之一，對此台中市長盧秀燕回應：謝謝他的抬愛，她完全沒有這樣的想法，專心市政，謝謝大家。

台中大里區子弟謝昀庭代表國家參與東京奧運4日將角逐舉重強八強，台中市長盧秀燕特別到謝昀庭位於大里的家中向其父母親道謝並打氣加油，面對媒體詢問朱立倫參選國民黨黨主席，也點名她是2024年強棒之一，她也做出以上回應。