國際奧會今天公布IOC運動員委員投票結果，30位參選者中僅4人獲選，台灣羽球一哥周天成代表中華台北出馬角逐，可惜最終只獲得609票，名列第22而落選。

中華台北過去曾在2012年倫敦奧運由「台灣戰神」朱木炎參選，但因違反競選規則而遭到取消資格。

2016年里約奧運由射擊女將林怡君參選，她一邊忙著比賽，一邊還要拉票，整個過程相當辛苦，最終也以落選告終。

中華奧會表示，2019年就曾諮詢過周天成有無意選出來競選，當時周天成表達出意願，後來也陸續跟周天成開過幾次會，商討如何競選，但礙於IOC規定，各國奧會都不得協助，完全得靠周天成一人。

IOC今天公布結果，NBA超級巨星、西班牙名將保羅蓋索以1888票第一高票當選，第二名是波蘭自行車女將馬雅·沃什佐夫斯卡1674票，第三名為義大利游泳女將佩萊格里妮1658票，日本擊劍好手太田雄貴1616票第四名。