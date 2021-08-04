玉山金控今日法人說明會報喜，公布6月後總資產突破新台幣3兆元，營運規模以過去10年複合成長率10.3％的速度快速成長，這也是繼2010、2017年分別突破1兆元及2兆元後，再次邁向成長的新紀元。玉山銀行董事長黃男州表示，玉山金「每個兆元」的累積時間大幅縮短，下個階段聚焦數位轉型與永續金融。

玉山金公布2021上半年營運概況，自結淨收益 280.2億元，稅後淨利102.5億元，較去年同期成長5.8％。上半年每股稅後盈餘(EPS) 0.81元、股東權益報酬率(ROE) 10.96％、資產報酬率(ROA) 0.69％。

在放款方面，今年上半年台灣出口暢旺，玉山掌握國內企業投資及出口成長動能，總放款較去年同期成長7.7％，中小企業放款成長15.5％。疫情之中，玉山善盡企業社會責任，紓困核貸金額為民營銀行第1名。放款成長的同時也保持良好資產品質，截至上半年，逾期放款比率(NPL)為0.17％，逾期放款覆蓋率703.2％。

手續費收入方面，玉山金今年前六個月淨手收104.1億元為歷年新高，較去年同期成長6.0％，其中財富管理、證券經紀業務等淨手收分別為48.5億元及19.1億元，均為歷年同期最佳表現。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山將永續發展融入金融本業，過去已發行4檔綠色債券，檔數與規模均為台灣金融業第1，今年2月攜手多家台灣傑出企業，公開倡議ESG永續行動，目前更積極承做ESG linked loan、主辦永續連結聯貸案件，也承銷首檔外國金融機構(高盛金融集團)在台掛牌之可持續發展債券，提供連結永續目標的金融服務，以實際行動持續擴大永續金融的影響力。