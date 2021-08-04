和碩(4938)今(4)日舉行股東會，和碩執行長廖賜政表示，缺料問題，下半年會比上半年好些，這是非常肯定的，至於訂單方面，今年訂單一直都高於產能，旗下子公司訂單甚至掌握到2024年。對於缺料的情況，和碩董事長童子賢表示，缺料議題讓人很感慨，因應急單和擴產攤提成本對生產者而言是兩難，未來幾年經營者將會面臨很大的管理挑戰。

童子賢表示，去年此時正逢口罩荒，和碩本想自已生產口罩，去問了口罩設備生產業者，業者回應不能只看一至二年的急單就去擴產，擴產成本的攤提時間必需考慮。而這也可以說明一部分今年電子業面臨的缺料問題，疫情帶來了WFH、LFH需求，再加上5G和電動車等發展，半導體供不應求，零組件缺料也因疫情調整產能更顯吃緊；但問題回來了，有經驗的業者都了解所謂的假性需求，重覆下單問題，這些不是故意的，而是廠商為了確保產能。所以面對現在的零組件缺料，可以稱之為「甜蜜負擔」，但也不能一窩蜂的衝過頭。和碩集團面對「缺料」，是採取穩健而積極的態度。

廖賜政則表示，和碩過去投入IoT、AI、5G技術研發與產品開發，使得集團三大產品線(通訊、資訊、消費)都有顯著成長。展望下半年營運，受到全球疫情持續，供應鏈不穩定，像是北越、歐洲疫情都不樂觀，市況與供給變化持續當中，會與客戶努力彌補供應鏈缺口。

至於市場關注的電動車發展，童子賢認為，電動車未來十年市場成長可期。他認為目前有利於電動車發展的因子包括了:法規對燃油車的限制以及科技的本質等。回顧新科技發展的軌跡，一開始都是逐月逐季關心，心焦來自於對舊動能不滿意，以及對新動能的期待；例如2000年網路泡沫到後來網力威力大爆發；2008年的智慧手機發展到後來對筆電的衝擊，一開始也沒預測到會這樣，手機的發展甚到改變了消費行為，影響到現在的線上購物。目前看來，電動車整體毛利會比充分競爭的產業更佳。