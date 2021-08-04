台灣疫情降溫、警戒也降至二級，可望逐步帶動車市表現；裕隆(2201)旗下中華(2204)第二季獲利上揚，也可望挹注裕隆獲利，裕隆因第一季每股淨利達1.39元，明顯優於去年同期之0.2元，加上第二季獲利仍估優於去年同期，上半年獲利倍數成長可期；3日除息1元，昨天股價平平，今盤中漲0.6元至40元，穩健邁向填息價40.3元。

裕隆尚未公布第二季財報；旗下的中華車第二季續揚，裕日車(2227)雖獲利下滑仍穩定挹注裕隆轉投資業績；可望帶動裕隆第二季獲利也有不錯的表現。

裕隆表示，第2季台灣疫情升升溫，看車、購車人數顯著下滑，隨疫情趨緩、疫苗施打率提升，全國警戒也回歸二級，預料下半年國內車市會逐步回溫，加上納智捷、中華車以及裕日車第三季起陸續推出新車效應帶動下，旗下品牌車銷量走揚。

展望下半年，法人看好裕隆集團汽車在台灣銷售回穩，中國大陸車市也可望保持穩健，有助公司整體營收、獲利保持不錯的水準；另外，裕日車、裕融及中華分別預計配發每股18.53元、4.7元及7元現金股利，以裕隆分別持有約50%、45.75以及8.87%股份計算，總計下半年可領超過38億元現金股利收入，相當可觀。

法人推估，今年裕隆受惠兩岸車市穩健、轉投資收益貢獻轉佳，以及減資調整體質等助益下，獲利有望再明顯優於去年，EPS上看4元以上。

裕隆集團中華車上半年合併營收161.95億元，年增9.59%，營業利益15.1億元、年增68.9%，稅後淨利25.38億元、年增66.75%，EPS達4.65元。

裕日車第二季大陸轉投資事業貢獻的業外收益約為8.5億元、年減51.8%，單季稅後淨利6.94億元、年減約53%，EPS為2.31元。裕日車上半年稅後淨利15.03億元，EPS為5.01元，低於去年同期的5.53元。

裕日車轉投資金雞母大陸東風日產汽車，受車用晶片不足影響，新車產銷量不如預期，單季貢獻裕日車投資收益縮水，是裕日車上半年獲利衰退的主因。